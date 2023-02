Pallone spia cinese sorvola gli Stati Uniti

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il Pentagono, riportano i media Usa citando fonti della Difesa, sta monitorando un, avvistato sopra glicontinentali. Unè stato avvistato nei giorni scorsi sopra glicontinentali. Per il Pentagono raccoglie dati L’avvistamento delè avvenuto pochi giorni prima che il segretario di Stato americano, Antony Blinken, si recasse in visita a Pechino. Secondo le stesse foti si tratta di una delle più aggressive manovre di raccolta di informazioni degli ultimi anni da parte della Cina. Il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, ha riferito che gli Usa “hanno rilevato e stanno monitorando un ...

Una sonda ,aerostaticocinese, negli Usa. Sopra uno dei tre campi di missili nucleari americani , la Malmstrom Air Force Base di Billings, nel Montana. Il Pentagono ha deciso di non abbatterlo a ...IL MESSAGGIO - Il dipartimento di Stato di Washington ha convocato l'incaricato d'affari cinese a Washington 'per trasmettere un messaggio molto chiaro e fermo' sulcinese che sta ...

Il Pentagono sta seguendo un pallone spia cinese che sorvola gli Stati Uniti, ma ha deciso di non abbatterlo per motivi di sicurezza. Funzionari della Difesa hanno riferito che il pallone viene ...Un alto funzionario della Difesa ha dichiarato che gli Stati Uniti sono “molto sicuri” che si tratti di un pallone aerostatico cinese ad alta quota che sta sorvolando siti sensibili per raccogliere ...