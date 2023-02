Pallone spia cinese nei cieli Usa | i precedenti

(Di venerdì 3 febbraio 2023) (Adnkronos) – Non è la prima volta che vengono avvistati pallonisul territorio Usa: in passato queste sofisticate mongolfiere, che sono dotate di sistemi di guida a bordo, hanno sorvolato le Hawaii e Guam, secondo quanto riferiscono fonti dell’intelligence Usa. Al momento, ilcontinua a sorvolare il territorio americano, riferiscono fonti dei militari Usa che assicurano che il Norad, il comando di difesa aerospaziale dell’America del Nord, continua a monitorare la sua traiettoria, non rivelando dove effettivamente si trovi. Riguardo alla sua attività di raccolta di intelligence, il portavoce del Pentagono, il brigadiere generale Patrick Ryder, ha assicurato che “una volta individuato il, il governo si è immediatamente attivato per impedire la raccolta di informazioni sensibili”. Ed ha ...

... hanno sorvolato le Hawaii e Guam Non è la prima volta che vengono avvistati pallonicinese ... Al momento, ilcontinua a sorvolare il territorio americano, riferiscono fonti dei militari ...La Cina sta lavorando per verificare i fatti relativi alle affermazioni statunitensi secondo cui Pechino avrebbe fatto volare unsul suo territorio, mettendo in guardia contro "esagerazioni" sulla questione. "La verifica e' in corso", ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, aggiungendo che "...

Usa, pallone spia cinese sorvola una base con missili nucleari Agenzia ANSA

Il Pentagono: "Pallone spia cinese avvistato in spazio aereo Usa". Anche il Canada ne sospetta uno nei suoi c… la Repubblica

Cosa sappiamo del pallone spia cinese sopra gli Stati Uniti Formiche.net

Pallone spia cinese sui cieli americani, Pentagono in allarme: sorvolati siti con armi nucleari RaiNews

Usa, pallone spia cinese sorvola base con missili nucleari TGCOM

La Cina sta lavorando per verificare i fatti relativi alle affermazioni statunitensi secondo cui Pechino avrebbe fatto volare un pallone spia sul suo territorio, mettendo in guardia contro ...PECHINO/WASHINGTON - Un alto funzionario della Difesa statunitense ha affermato che il governo ha preparato aerei da combattimento, compresi gli F-22, nel caso in cui la Casa Bianca ordinasse ...