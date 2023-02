Pallone-spia cinese nei cieli degli Stati Uniti | ecco le immagini riprese nel Montana Il testimone | “Rimasto fermo per oltre 30 minuti”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ilaerocoavvistato sopra glicontinentali, e tutt’ora in volo, ha sorvolato, secondo il Pentangono, anche uno dei tre campi di missili nucleari americani, la Malmstrom Air Force Base di Billings, nel. Proprio dalvengono leche stanno circolando in queste ore: sono state filmate da un residente che ha descritto ciò che stava vedendo. “Non ho idea di cosa sia – si sente dire nel video – ènegli ultimi 35”. Funzionari della Difesa hanno dichiarato che il Pentagono ha deciso di non abbattere ila causa del rischio di danni per le persone a terra a causa della caduta di detriti. ...

La Cina sta lavorando per verificare i fatti relativi alle affermazioni statunitensi secondo cui Pechino avrebbe fatto volare unsul suo territorio, mettendo in guardia contro "esagerazioni" sulla questione. "La verifica e' in corso", ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, aggiungendo che "...Un sospettocinese è stato avvistato sorvolare lo stato del Montana dalle forze armate degli Stati Uniti . L'esercito ha deciso di non abbatterlo per ragioni di sicurezza, ed evitare una pioggia di ...

Dopo gli Usa, anche nel vicino Canada la difesa nazionale sta monitorando un potenziale secondo sospetto pallone spia cinese. "È stato rilevato un pallone di sorveglianza ad alta quota e i suoi ...Nelle ultime ore il Pentagono ha fatto diffuso ai media la notizia che un pallone spia si sta muovendo sopra il territorio degli Stati Uniti. Dalle prime ricostruzioni fornite da fonti militari sembra ...