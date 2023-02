Pallone spia cinese intercettato sopra gli Stati Uniti Il Pentagono | «Ha sorvolato una base con missili nucleari»

Le autorità Usa avrebbero consigliato al presidente Biden di non ordinare l'abbattimento delper evitare possibili danni alle persone per la caduta di rottami al suolo. In ogni caso il ...Il 'grande fratello' cinese ha la forma di un aerostato che potrebbe aver 'succhiato' dal cielo dati e informazioni sensibili. L'esercito americano ha rilevato la presenza di uncinese che negli ultimi giorni ha sorvolato gli Stati Uniti settentrionali ad altezza stratosferica. Al momento la decisione dei vertici militari Usa è stata quella di non abbattere il ...

(Teleborsa) - Il Pentagono sta monitorando il pallone aerostatico spia cinese avvistato sopra gli Stati Uniti continentali che ha sorvolato uno dei tre campi di missili nucleari americani, la Malmstro ...Il Pentagono ha dichiarato di seguire i movimenti di un pallone spia cinese che vola sopra il territorio statunitense e i siti militari sensibili. La nuova controversia tra Pechino e Washington ...