Pallone spia cinese avvistato in spazio aereo Usa | “Ha sorvolato una base con missili nucleari” | VIDEO

(Di venerdì 3 febbraio 2023)inUsaUnsta sorvolando da un paio di giorni gli Stati Uniti: il primo avvistamento risale allo scorso mercoledì sopra lo stato del Montana e, in precedenza, sopra le Isole Aleutine in Alaska e in Canada. Il portavoce del Pentagono Pat Ryder ha confermato che gli Usa “hanno rilevato e stanno monitorando undi sorveglianza ad alta quota che si trova sopra gli Stati Uniti continentali in questo momento”. “Continuiamo a seguirlo e monitorarlo da vicino” ha aggiunto Ryder che poi ha sottolineato: “Una volta che ilè stato rilevato, il governo degli Stati Uniti ha agito immediatamente per proteggersi ...

Nei cieli degli Usa c'è un pallone aerostatico cinese, Pentagono in allarme e servizi di sicurezza che monitorano i movimenti stratosferici dell'oggetto ma le forze aeree e contraeree Usa non lo abbatteranno. Ha deciso di non abbatterlo per motivi di sicurezza. Sospesi per precauzione ieri i voli in partenza da Billings Logan Il Pentagono sta seguendo un pallone aerostatico cinese che sorvola gli Stati Uniti, ma ha deciso di non abbatterlo per motivi di sicurezza. Funzionari della difesa hanno riferito che il pallone è stato osservato per un paio di giorni

