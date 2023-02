(Di venerdì 3 febbraio 2023) Seconda giornata di incontri in quel di Rimini per laaldi. Alperia– Pressano e Sidea Group– Bolzano si sono contesi un posto in semi, fase del torneo che commenteremo nella cruciale giornata di domani. Iniziamo dal primo match con il successo neldi. La compagine altoatesina ha condotto le danze fino alla sirena conclusiva imponendosi con uno scarto di cinque lunghezze su Pressano (29-24). Decisamente più semplice il passaggio in semiper Sidea Groupche nella seconda seminon ha lasciato scampo a Bolzano. 44-30 è stato il risultato conclusivo di una partita che è stato controllata sin ...

...le 4 migliori formazioni siciliane meglio classificate al termine del Girone di andata del Girone C del Campionato di Serie A2vale a dire, Giovinetto Petrosino, OrlandoHaenna, HC ......le 4 migliori formazioni siciliane meglio classificate al termine del Girone di andata del Girone C del Campionato di Serie A2vale a dire, Giovinetto Petrosino, OrlandoHaenna, HC ...

Pallamano maschile, Coppa Italia: Merano e Fasano superano i quarti di finale OA Sport

Pallamano Cassano Magnago: speciale Coppa Italia - MALPENSA24 malpensa24.it

È l’ora della «Final Eight»: ai quarti di finale Pressano-Merano ladigetto.it

Pallamano: si gioca ad Enna la Coppa Sicilia per le società siciliane ... Vivi Enna

Francia-Danimarca, Finale Mondiali pallamano 2023: programma, orario, tv, streaming OA Sport

Seconda giornata di incontri in quel di Rimini per la Coppa Italia al maschile di pallamano. Alperia Merano – Pressano e Sidea Group Fasano – Bolzano si sono contesi un posto in semifinale, fase del t ...Prima di riprendere in mano i palloni e la pece per i rispettivi gironi, la ASD Pallamano Chiaravalle ha chiesto ai propri allenatori di fare un punto sulla stagione in corso, dal punto di vista privi ...