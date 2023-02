Padovano | «Il mio incubo è finito»

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Nel 2006, esattamente il 10 maggio, Micheleera stato arrestato. Dopo 17 anni di processi, la verità è venuta a galla e ha avuto ragione «l’ossessione di dimostrare la mia totale, assoluta innocenza». L’ex giocatore della Juventus, uno degli eroi della Champions League 1996, ha parlato al Corriere dello Sport dell’abbaglio della giustizia nei suoi confronti e dei possibili risarcimenti da parte dello Stato: «Lascerò che siano i miei legali a guidarmi, saranno loro a indirizzarmi dentro i grovigli tecnici. Io ora mi godo questo momento, sensazioni che non mi appartenevano più, perché ormai stavo completamente immerso dentro le carte, le leggevo, rimanevo incredulo per le accuse. Ora l’si è sgretolato, me ne sto con la mia famiglia, la mia àncora di salvezza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

