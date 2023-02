Paddington 3 | Ben Wishaw | “È sotto silenzio ma c’è ancora”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ben Whishaw ha parlato di3 e ha dichiarato che il progetto esistesebbene sia un po’. L’attesissimo sequel del celebre franchise sull’orsetto ghiotto di marmellata, quindi, dovrebbe essere portato a termine – sebbene sianosconosciute le tempistiche della produzione. Come riportato da IndieWire, Ben Whishaw (che ha doppiato l’adorabile personaggio) ha dichiarato che la produzione del film “è”. Nel corso del Festival di Cannes 2022, StudioCanal aveva assicurato che la lavorazione del film avrebbe avuto inizio durante il secondo semestre dello scorso anno. Nel corso di un’intervista con Collider, l’attore ha rivelato: “Non ho letto questa sceneggiatura e non so nemmeno quando dovremo girarla. Non lo so. Pensavo che ...

Ma cosa ne sarà del terzo: Il trailer italiano ufficiale - HD3 a quandoWhishaw si sbottona sul progetto Nonostante i più piccoli conoscanoWhishaw principalmente per ...Intitolato, con un chiaro rimando allanota pellicola di Luca Guadagnino, 'Call Me with ... capitolo due di Denis Villeneuve e in Wonka , il film diretto da Paul King () basato sul ...

Paddington 3: Ben Wishaw non ha aggiornamenti sul film BadTaste.it TV

Paddington 3, a che punto sono le riprese: il deludente ... ComingSoon.it

Paddington 3, il film entrerà presto in produzione La risposta di Ben Whishaw Everyeye Cinema

Quando Londra è diventata quella che conosciamo oggi Domus IT

I film fantasy e sci-fi da non perdere nel 2023 GQ Italia

Nonostante l'annuncio dell'anno scorso, è ancora in certo il destino di Paddington 3, la cui lavorazione non è ancora cominciata.Sono trascorsi diversi anni dall'uscita del secondo capitolo con protagonista l'orso Paddington e Ben Whishaw ha appena condiviso un aggiornamento deludente sul terzo film ancora in stand-by.