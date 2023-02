Paco Rabanne | addio allo stilista che viveva nel futuro

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Si spegne a 88 anni lospagnolo celebre per le sue creazioni visionarie e futuristiche, ispirate ai viaggi spaziali e realizzate in plastica, mete carta. Un vero visionario a cui la moda deve molto

Si è spento venerdì 3 febbraio, a Portsall in Francia, il couturier spagnolo. Aveva 88 anni, e dal 1999 si era ritirato a vita privata cedendo il suo marchio al colosso del beauty spagnolo Puig, produttore delle sue fragranze. Nel 2011 il marchio era tornato in ...Si legge: 'La Maisondesidera onorare il suo visionario stilista e fondatore, scomparso oggi all'età di 88 anni. Tra le figure più importanti della moda del XX secolo, la sua eredità ...

Morto Paco Rabanne, lo stilista spagnolo aveva 88 anni: Coco Chanel lo ribattezzò "il metallurgico della moda" TGCOM

Addio Paco Rabanne, "Il metallurgico della moda" aveva 88 anni RaiNews

Morto Paco Rabanne, lo stilista aveva 88 anni La Gazzetta dello Sport

E' morto Paco Rabanne - Ultima Ora Agenzia ANSA

Quando Lapo Elkann creò la 500 dorata per Paco Rabanne La Gazzetta dello Sport

Il designer si è spento a 88 anni a Portsall, in Francia. Lo stilista spagnolo Francisco Rabaneda Cuervo, noto come Paco Rabanne, è morto oggi a 88 anni. Tra le figure più importanti della moda del XX ...Il designer si è spento a 88 anni a Portsall, in Francia. Lo stilista spagnolo Francisco Rabaneda Cuervo, noto come Paco Rabanne, è morto oggi a 88 anni. Tra le figure più importanti della moda del XX ...