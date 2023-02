Paco Rabanne | addio al celebre stilista | aveva 88 anni

, il cui vero nome era Francisco Rabaneda Cuervo , è morto oggi in Francia, a Portsall. Lo stilista spagnolo aveva 88 anni. Con profonda tristezza, Puig annuncia il decesso di...Addio a. Lo stilista spagnolo, noto per i suoi profumi best seller, è morto all'età di 88 anni a Portsall, in Francia . A dare la notizia della sua scomparsa è il gruppo spagnolo Puig a cui fa ...

Morto Paco Rabanne, lo stilista spagnolo aveva 88 anni: Coco Chanel lo ribattezzò "il metallurgico della moda" TGCOM

Addio Paco Rabanne, "Il metallurgico della moda" aveva 88 anni RaiNews

Morto Paco Rabanne, lo stilista aveva 88 anni La Gazzetta dello Sport

E' morto Paco Rabanne - Ultima Ora Agenzia ANSA

Paco Rabanne è morto: lo stilista dello Space Age aveva 88 anni Corriere della Sera

Di origini basche, si trasferì in Francia con la famiglia a 5 anni: il primo lavoro in azienda per poi entrare nel mondo della moda disegnando accessori per Givenchy, Balenciaga e Dior. Nel 1963 prese ...Il mondo della moda è in lutto: all'età di 88 anni, ci ha lasciato il celebre stilista Paco Rabanne. Come riportano le agenzie di tutto il mondo, si è spento in Francia nella città di Portsall. Iniziò ...