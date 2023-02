Osimhen nel mirino di due top d’Europa | pronta offerta da 100 milioni per l’attaccante

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Uno dei grandi protagonisti di questo Napoli è certamente Victorazzurro fin qui sta disputando una stagione di altissimo livello con 14 gol in appena 16 partite di campionato. Numeri che lo rendono uno dei migliori attaccanti del campionato italiano e non solo.nigeriano, infatti, è finito sul taccuino di diversi top club europei. VictorNapoli Calciomercato Napoli, le squadre suSu tutti è forte l’interesse di Manchester United e Paris Saint-Germain, secondo quanto riportato da ESPN. Per strappareazzurro al Napoli, però, servono almeno 100di euro. Una cifra che, però, potrebbe addirittura non bastare. Il numero nove degli azzurri, infatti, è valutato dal presidente Aurelio ...

ha ancora due anni di contratto con il Napoli, dopo l'arrivo con trasferimento di 70 milioni di euro dal Lille2020, e Red Devils e parigini dovranno sicuramente fare un grande sforzo per ...Vertice dell'attaccoche oggi è l'attaccante più in formaVecchio Continente. Nelle ultime quattro stagioni tra Lille e Napoli, Victorha segnato 51 gol in sole 94 presenze di ...

La stampa estera italiana ha definito Victor Osimhen “atleta del 2022”. Lo scrive il Corriere dello Sport: "Osimhen è uno spot per il calcio, è argomento per i tabloid, è - per la stampa estera in Ita ...I tifosi sono terrorizzati dall'interessa di squadre come Psg e Manchester Utd. Cosa farà il Napoli Il titolare azzurro è finito nel mirino.