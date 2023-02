Osimhen ha “fame” di segnare | sapete quanto guadagna soltanto grazie ai suoi gol?

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il Napoli si prepara alla gara di La Spezia per continuare la propria marcia in testa alla classifica di Serie A. I partenopei comandano la classifica con 53 punti e hanno ben 13 lunghezze di vantaggio sull’Inter seconda, impegnata contro il Milan nel derby domenica sera. Si tratta dunque di una ghiotta occasione per provare addirittura ad allungare il vantaggio sulle inseguitrici.contratto Napoli Per ottenere il successo, mister Spalletti si affiderà aitop players, con un nome su tutti: quello di Victor. L’attaccante nigeriano è probabilmente il maggior artefice della cavalcata azzurra, forte dei14realizzati in campionato più 1 in Champions League. FOTO: Getty –Napoli Bonusrealizzati La grande stagione di ...