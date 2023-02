Osaka paparazzata a New York | i primi scatti col pancione per la futura mamma

Cena fuori al ristorante giapponese Nippon ed una corsa da Starbucks a colazione per assecondare le dolci voglie della gravidanza. Naomiè stata sorpresa dai paparazzi a New York in questi giorni, impegnata nelle sue prime uscite pubbliche in compagnia di mamma Tamaki, dopo aver annunciato a metà gennaio di essere incinta. ...Cena fuori al ristorante giapponese Nippon ed una corsa da Starbucks a colazione per assecondare le dolci voglie della gravidanza. Naomiè stata sorpresa dai paparazzi a New York in questi giorni, impegnata nelle sue prime uscite pubbliche in compagnia di mamma Tamaki, dopo aver annunciato a metà gennaio di essere incinta. ...

