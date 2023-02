Oroscopo Paolo Fox settimana | previsioni 4-10 febbraio 2023

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Anche per questa, DiPiù Tv ha pubblicato leastrologiche dell'diFox per ladal 4 al 10. Il Toro sarà insofferente verso chi non fa sul serio, mentre la Vergine vivrà dei conflitti di coppia. Vediamo, nel dettaglio, i consigli delle Stelle per tutti i segni dello Zodiaco. ARIETE – Situazione importante per i sentimenti, anche in vista del prossimo transito di Venere, dal 20. C'è molta volontà di mettersi in gioco. In coppia, chi ha vissuto una crisi a dicembre, può scegliere liberamente cosa fare. Anche chi vuole liberarsi, avrà presto un nuovo incontro importante. Il finesarà favorevole per i giovani innamorati. Nel lavoro, affrettatevi a mettere in campo ...