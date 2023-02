Oroscopo Branko Venerdì 3 Febbraio 2023 | Pesci ambizioso

Leggi su zon

(Di venerdì 3 febbraio 2023) L’diper oggi,Ariete Dopo la tempesta arriva la quiete: domani sarà tutta un’altra storia. Fate più bambini. Favorite le transazioni commerciali e le visite coi medici di fiducia. Toro Spero che non ci siano i continui i litigi con i parenti riguardo eredità ed altro. Oggi uscirete fuori con una proposta di lavoro che sarà sicuramente accolta. Gemelli Questi giorni sono ottimi per la carriera, gli affari, lo studio, ma le stele del lavoro e della fortuna pretendono il massimo da voi. Fatevi capire da soprattutto colui che gestisce il vostro amore. Non reagite negativamente a ciò che vi viene detto. Cancro Cresce questo influsso verso l’estero o i posti lontani. Leone La vostra retorica non può essere l’unica arma di successo: i pianeti vi invitano a ...