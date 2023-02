dell'poco mosso questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna ad aprile passa di mano a 1.929,80 dollari l'oncia con un calo dello 0,05%. . 3 febbraio ......Anche gli altri modelli speciali Enjoy sono ben equipaggiati e proposti a un interessante... La vincitrice del Volante d'2022, la nuova Opel Astra , nella variante Enjoy è disponibile a ...

Oro: prezzo in rialzo a 1.970,20 dollari Agenzia ANSA

Oro: prezzo poco mosso a 1.929 dollari - Economia Agenzia ANSA

Oro, i prezzi potrebbero raggiungere i 2.500 dollari Wall Street Italia

Oro: prezzo in rialzo a 1.970,20 dollari Tiscali Notizie

Oro: prezzo poco mosso a 1.929 dollari Tiscali Notizie

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Prezzo dell'oro poco mosso questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna ad aprile passa di mano a 1.929,80 dollari l'oncia con un calo dello ...Nel divisione Comex del New York Mercantile Exchange, I futures dell'Oro per Aprile sono scambiati a 1,00 dollari americani per oncia troy, valore che sale di 0,12% al momento della scrittura.