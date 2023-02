“Ora non può più negare” Elisabetta Canalis e il marito | voci confermate | c’è la prova definitiva

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Importanti novità sue ilBrian Perri. Da mesi circolano con insistenzanegative sul loro matrimonio, infatti si eraferato di una crisi profonda tra i due. Quando tempo fa erano però uscite fuori questee moglie avevano risposto implicitamente con foto e video di coppia. E quindi il gossip si era sgonfiato improvvisamente. Eppure pare proprio che la loro vita matrimoniale non sia affatto così solida, dato che in queste ore sono stati notati degli indizi incontrovertibili. A riportare tutto è il sito Isa e Chia, che ha preso come punto di riferimento l’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima ha ricevuto una segnalazione sue ilBrian Perri, ...