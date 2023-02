OPPO Enco Air 3 | oggi il debutto | ecco le caratteristiche principali

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Qualche giorno fa,ha annunciato che nella giornata odierna, venerdì 3 febbraio, avrebbe lanciato in India lo smartphoneReno 8T 5G. Parallelamente, il produttore cinese ha anche confermato il lancio nel Paese degli auricolariAir 3 TWS. Le prossime stupende cuffiette arriveranno come successore delleAir 2 dello scorso anno (presenteranno aggiornamenti significativi rispetto al loro predecessore). Andiamo a vedere insieme quali saranno ledelle nuove cuffie true-wireless-stereo trapelate in Rete prima del lancio. Le bellissimeAir 3 mostreranno un design simile alle Apple AirPods e verranno fornite in una custodia di ricarica a forma di ciottolo con ...

Il nuovo modello di auricolariAir 3 annovera driver da 13,4 mm ideali per i bassi e la voce. Per un sound cinematografico , indipendentemente dallo smartphone o dalla fonte associata, ...Nelle scorse oreha lanciato in India due prodotti, uno smartphone e un paio di auricolari TWS: rispettivamente, Reno 8T 5G edAir 3 . Lo smartphone è molto simile alla variante 4G lanciata qualche giorno fa ...

Gli Enco Air 3 supportano, inoltre, OPPO Live Audio, per un effetto surround di classe cinematografica ed un sound immersivo. Non manca la modalità a bassa latenza, con un ritardo di appena 47 ms, a ...OPPO ha lanciato le Enco Air 3, i nuovi auricolari TWS dal prezzo più accessibile. Rispetto al modello precedente, le nuove cuffiette compiono diversi passi in avanti. In questo articolo, facciamo il ...