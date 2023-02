Onore a Enzo Carra | subì il peggio di Mani Pulite

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023)era anzitutto un giornalista, un collega. Da vivo non gli piacerebbe essere ricordato con quella (questa) foto, ma prima i giornalisti e poi la Storia hanno deciso al suo posto. Era anche una persona intelligente come sa chi l'ha conosciuto e intervistato: tra questi Marco Damilano, Mattia Feltri e lo scrivente. Invece Francesco Bonini (ora a Repubblica) ha conosciuto bene Francesco Misiani, un magistrato romano– ora morto – che assieme a lui scrisse un libro su quei giorni: ha raccontato che all'epoca incontrò il collega del pool milanese Gherardo Colombo, vecchio amico, e che il dialogo andò così: «Ciccio,» disse Colombo, «non riesco a capire come possa opporti pure tu alla nostra competenza. Se c'è una possibilità di andare in fondo a Tangentopoli, ce l'abbiamo noi milanesi, voi non potete farcela». «Le cose sono cambiate», rispose ...