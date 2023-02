OnePlus Pad | trapelate le presunte specifiche tecniche | ecco i dettagli

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il colossoè ormai pronto a lanciare in India il nuovoPad, il suo primo tablet Android. Il dispositivo farà il suo debutto sul mercato indiano il prossimo 7 febbraio insieme agli smartphone11 e11R 5G. Prima del lancio, però, la società ha mostrato il design del prodotto; inoltre, si vocifera anche che il dispositivo venga lanciato in Cina con il nome di OPPO Pad 2. In vista del lancio ufficiale, sonoin Rete le, le caratteristiche principali ed altridel nuovo tablet premium di: andiamole a scoprire insieme. Prima del lancio, una nuova indiscrezione giunta da parte del noto insider Digital Chat Station ha rivelato ledel ...