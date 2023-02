Omicidio Ostia | Fabrizio Vallo ucciso sotto casa | chi era la vittima

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ha tutti i caratteri di un’esecuzione, l’di. Una scarica di proiettili sparati a breve distanza, di cui 3 al volto e gli altri sul tronco, fino a quando i killer non sono stati sicuri di averloè stato chiamato per nome mentre era nell’androne del palazzo in cui abitava, in via del Sommergibile. Si sentiva al sicuro. Si è girato e si è trovato davanti i suoi assassini, che hanno fatto fuoco. Ha provato a fuggire, ma loro hanno continuato a sparare, colpendolo anche all’addome e alla schiena. I precedentiaveva diversi precedenti penali. Il sospetto degli inquirenti è che dietro al suopossa esserci un regolamento di conti per una faccenda legata allo spaccio di sostanze stupefacenti. ...