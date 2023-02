(Di venerdì 3 febbraio 2023) commenta Durante la manifestazione che si è svolta ad(Frosinone) per commemorare, il 19enne ucciso a colpi di pistola in un agguato, il padre del giovane, Paolo, ha dichiarato: '...

Intanto questa mattina in piazza Santa Maria Maggiore adtantissimi giovani si sono riuniti per una manifestazione per il loro amico. Tantissimi palloncini bianchi a fare da cornice, fiori, ...commenta Durante la manifestazione che si è svolta ad(Frosinone) per commemorare Thomas Bricca, il 19enne ucciso a colpi di pistola in un agguato, il padre del giovane, Paolo, ha dichiarato: 'Siamo distrutti dal dolore, mio figlio non c'entrava ...

Chi sono i due fratelli interrogati per l'omicidio di Thomas Bricca ad Alatri: «Quel colpo non era per lui» Open

Omicidio di Thomas Bricca. I ragazzi del Girone di Alatri tra risse, hashish e pistole: “Non ci resta che sc… la Repubblica

Omicidio Alatri, il papà di Thomas Bricca: "Mio figlio non c'entrava niente" TGCOM

Alatri, Thomas Bricca «morto per errore»: il killer forse appartiene a un clan nomade Open

Omicidio Alatri, il giallo del telefonino di Thomas e proiettili mai trovati: l'ombra del depistaggio Repubblica Roma

L’omicidio di Thomas Bricca ad Alatri è probabilmente frutto di un errore di persona. Il proiettile che lo ha colpito in Largo Cittadini sotto… Leggi ...L'incarico per l'esame autoptico sarà conferito alle 11 presso la procura di Roma al consulente medico legale Giorgio Bolino dell’Università Sapienza ...