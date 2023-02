Olimpia Milano | Messina | “Bravi a resistere alla fatica | era importante vincere nuovamente”

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il coach dell’, Ettore, ha commentato la vittoria ottenuta contro la Stella Rossa in Eurolega. Queste le sue parole a fine match: “Non è mai facile battere una squadra che ha perso le ultime tre partite, soprattutto così aggressiva e fisica. Abbiamo giocato un buon primo tempo, poi penso che lasi sia fatta sentire. Ho avvertito il bisogno di avere sempre in campo tre ball-handlers contro la loro aggressività efine il risultato è che ho avuto una squadra stanca in campo. Nel finale ho cercato di usare meglio le risorse e abbiamo vinto. Riguardo a Shabazz Napier, che ovviamente è l’osservato speciale devo dire che stasera non ha tirato bene, ma ha messo i compagni nel posto giusto, sa sempre cosa fare, ha avuto zero palle perse e cinque assist. In difesa ci sa stare, ...