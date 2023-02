Oggi l' Ucraina | domani Taiwan? La minaccia dell' alleanza sino-russa nel discorso di Stoltenberg

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 3 febbraio 2023) È bello essere qui all’Università Keio, e confrontarmi con tutti voi. Il Giappone è un importante attore globale. Promuove attivamente la pace. E sostiene l’ordine internazionale basato sulle regole. Questo è ciò che rappresenta anche la Nato. Per quasi 75 anni, la Nato ha garantito la pace nell’area euro-atlantica, permettendo alla democrazia, alla libertà e alla prosperità di prosperare. Mal’ordine globale che ci ha servito così bene per molti decenni è sotto attacco. Mosca e Pechino sono in prima linea in una spinta autoritaria. La guerraa Russia inha distrutto la pace in Europa. La Corea del nord continua are la sicurezza internazionale con i suoi sconsiderati test missilistici. E altre sfide globali sono in aumento: dal terrorismo al cambiamento climatico, dalle minacce informatiche ...