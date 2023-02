OGGI È UN ALTRO GIORNO | SERENA BORTONE A SANREMO TRA GRANDI OSPITI ED ESCLUSIVE

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Anche quest’anno, da lunedì 6 febbraioè unconandrà in onda, come sempre alle 14.05 su Rai1, in diretta dal Teatro del Casinò diper raccontare la settimana del Festival 2023. Ogniil programma ospiterà i vari cantanti in gara e tanti altri artisti. Inoltre, in studio, duevoci della canzone: lunedì 6 e martedì 7 arriverà infatti Fausto Leali mentre mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 Iva Zanicchi. E poi ancora Guillermo Mariotto e Alessandro Egger, reduce dal grande successo di Ballando con le Stelle e Gianni Dall’Aglio, storico batterista di Lucio Battisti. Ed ancora, la “Cassazione del Festival” Marino Bartoletti, e l’ironia surreale della signora Emma Coriandoli, alias Maurizio Ferrini. Con ...