Oggi 3 febbraio | San Biagio Protegge dai mali della gola e da ogni altro male

(Di venerdì 3 febbraio 2023) San, vescovo e martire dei primi secoli, è venerato dalla pietà popolare come protettore contro il mal di. Questa fama deriva da un episodio legato al martirio di questo santo vescovo. Durante la sua festa si usa impartire una benedizione particolare ai fedeli che invocano la sua protezione. Ecco perché è invocato come L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... la regia di Nicola Sorcinelli usciranno su Prime Video il 20e raccontano anche le ... La storia finita è quella con Marracash, maElodie ha ritrovato una nuova serenità con il pilota ...Le commissioni torneranno a riunirsi il 7alle ore 13 per iniziare le votazioni sugli emendamenti che dovrebbero concludersi mercoledì. Ieri sera, intanto, è scaduto il termine per i ...

Oroscopo di oggi 3 febbraio 2023 per tutti i segni secondo Barbanera Gazzetta del Sud

L'oroscopo di oggi 3 febbraio 2023: Scorpione e Leone sono sulle spine Fanpage.it

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 febbraio 2023, le previsioni segno per segno Today.it

Oroscopo Paolo Fox oggi giovedì 2 febbraio 2023: Bilancia - Pesci TPI

Oroscopo Paolo Fox di oggi: le previsioni di giovedì 2 febbraio 2023 SuperGuidaTV

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 3 febbraio 2023 La rassegna ...Sanremo 2023 andrà in onda in diretta tutti i giorni da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023, in prima serata su Rai 1 e RaiPlay. La serata di venerdì 10 febbraio sarà dedicata alle cover e ai duetti, ...