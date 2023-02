(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il sole e il caldo di Sharm El Sheik per sbocciare in primavera con la Coppa del Mondo in acque libere. Poi si salirà in montagna per preparare i Campionati italiani assoluti e dall’altura discesa a picco su Riccione per provare a centra subito il Mondiale di luglio.e i fondisti azzurri, cona fare da battistrada, sono in Egitto fino al 12 febbraio. Il gruppo è guidato dal coordinatore tecnico Stefano Rubaudo e nello staff tra i tecnici c’è proprio. Un collegiale di quasi un mese tra piscina (vasca da 50 metri a dieci corsie) e il mare con temperature ideali per lavorare al meglio in un contesto quasi di vacanza che rende anche più piacevole la fatica. Perché con, che due anni fa è stato eletto il tecnico più bravo dell’anno, ...

Negli amatori B bella medaglia di bronzo per il rientranteSutti (GS Valgerola) e da top ... Da sottolineare che Giulio con il CSI partecipa anche alle gare di. Prossima tappa regionale ...Alessandro è un tipo atletico , infatti trova sempre il tempo per praticare, andare in ... dove ha prestato il volto al conteRistori. Sul set ha conosciuto quella che sarebbe diventata ...

Nuoto, Fabrizio Antonelli: "Provo a stimolare Gregorio Paltrinieri con sfide sempre nuove. Analizziamo le correnti della Senna per Parigi 2024" OA Sport

Dal collegiale di Sharm el Sheik. Nuoto•com

Nuoto di Fondo, gli Azzurri in raduno in Egitto per la stagione 2023 Il Faro online

Nuoto Pinnato: Sweet team inizia il 2023 con il piede giusto ModenaToday

Frasi sul nuoto: citazioni e aforismi Pazienti.it

Fabrizio Antonelli e i fondisti azzurri ... Ho cercato di trasmettere la mia idea di nuoto tra teoria e pratica. È stato un bel modo di vivere il mestiere dell’allenatore per una settimana”. “Li ...Coach Antonelli: “Focalizzati sia per le gare in vasca che in acque libere. Giovani e veterani insieme” Nuotare sulle rive del Mar Rosso nella culla della civiltà. Si ritiene infatti che gli egiziani ...