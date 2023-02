Notizia a sorpresa sul presidente dell’Inter | “Zhang rischia fino a tre mesi di carcere!”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Calcio e Finanza, noto portale di informazione che collega il mondo del calcio a quello dell’economia, ha riportato un’indiscrezione che sta circolando su Asia Sentinel, riguardante il patronSteven. Secondo quanto riportato dal portale, ci sarebbero una serie di capi d’accusa nei confronti deldei nerazzurri. Di seguito quanto evidenziato: ROME, ITALY – MAY 11: Steven, President of FC Internazionale celebrates after victory in the Coppa Italia Final match between Juventus and FC Internazionale at Stadio Olimpico on May 11, 2022 in Rome, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)“Stevennon avrebbe rimborsato un prestito del valore di oltre 300 milioni di dollari e i creditori sarebbero in procinto di aprire una causa nei suoi confronti. Il 13 marzo ...