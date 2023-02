Nordio e Meloni sono finiti da soli in un vicolo cieco politico

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il cameratismo è più forte delle senso delle istituzioni. Nessuno di Fratelli d’Italia ha preso le distanze da Giovanni Donzelli, dall’accusa lanciata al Partito democratico di volere togliere il carcere duro non solo all’anarchico Cospito ma anche a mafiosi, camorristi e ’ndranghetisti. Olio bollente su avversari politici checonsiderati nemici da annientare, usando informazioni riservate, «sensibili» (così li ha definite il ministro della Giustizia). La Stampa ha rivelato che il Dipartimento amministrazione penitenziaria le ha fornite ad Andrea Delmastro, su sua richiesta, con l’avvertenza di non diffonderle. Il Dap si è fidato del sottosegretario con la delega agli istituti di pena, specificando che si tratta di «dati non divulgabili e non cedibili a terzi, pur non essendo secretati». Materiale per la procura di Roma che indaga per ...