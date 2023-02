Non piangerò per lui | esplode l' ira di Rui Costa | chi massacra

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Un addio che fa male, arrivato a fine mercato per l'offerta irrinunciabile del Chelsea. Enzo Fernandez, campione a dicembre con l'Argentina, vola dal Benfica al Blues, che hanno pagato la clausola di 120 milioni di euro, trasferimento che lo rende il calciatore più costoso di sempre in Premier League. Il dirigente del club portoghese, l'ex Milan Manuel Rui, ha ammesso di aver fatto di tutto insieme al resto della dirigenza per far sì che il centrocampista rimanesse, anche raggiungendo un accordo con il Chelsea, ma alla fine la volontà del ragazzo è stata fondamentale. Ai microfoni della televisione ufficiale della società biancorossa, il patron ha rivelato: "È stato fatto di tutto perché questa cessione non avvenisse. Sono triste che se ne sia andato, ma con la coscienza pulita di aver fatto del mio meglio per il Benfica. Abbiamo cercato di non cederlo a metà ...