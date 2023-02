“Non lo ero nemmeno a scuola…” | Juventus | Allegri parla dopo la Lazio

Leggi su serieanews

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Mister Maxè intervenuto in diretta al termine della vittoria dellasullain Coppa Italia: i bianconeri hanno conquistato il pass per le semifinali. Una sola rete ovvero quella di Gleison Bremer ha restituito un mezzo sorriso allasettimane veramente sul filo del rasoio per la penalizzazione di 15 punti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.