Non il solito corto muso

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Quando al 78esimo entra Di Maria la partita dovrebbe entrare nella fase in cui la Juventus diventa la squadra che conosciamo. La difesa dentro l’area, le dita rivolte alle tempie, le esultanze smodate dopo banali scivolate finite in fallo laterale. Juventus-Lazio, però, non è questa partita, nonostante ci sia solo un gol a dividere le due squadre, nonostante alla fine dell’incontro non manchi nemmeno un quarto d’ora. Pochi minuti dopo il suo ingresso in campo il “Fideo”, mandato in area da un grande lancio di Danilo, tenta un improbabile tiro d’esterno. Una manciata di secondi dopo Locatelli, gestendo il pallone davanti alla difesa, ci pensa troppo e viene tamponato da dietro da Felipe Anderson. Il centrocampista della Juventus cade a terra mentre viene accerchiato da maglie avversarie, minacciose come una rissa notturna vicino a una stazione, ma non perde la calma. Quasi in ...