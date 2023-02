“Non glielo devono permettere” GF Vip | pubblico contro Antonella | “Con Oriana roba da vergogna”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 3 febbraio 2023) GF Vip,attaccata per le frasi su. Nella Casa la serata è stata dedicata al GF Game Night, un momento di grande ilarità con imitazioni e tante risate. Tuttavia, accanto alle risate, ci sono state anche diverse polemiche. Come ad esempio quella che ha travolto Milena Miconi che ha imitato Nikita Pelizon mettendosi una parrucca e parlando con un accento straniero. Molti telespettatori non l’hanno perdonata chiedendone la squalifica, ma lo stesso staff dell’influencer è intervenuto gettando acqua sul fuoco. Per non parlare di quanto capitato a Edoardo Donnamaria che si è sentito male e ha vomitato. Il gieffino stava assaggiando alcuni cibi particolari e all’improvviso si è sentito poco bene, vomitando in una pentola. Intanto l’ex diFiordelisi, Gianluca Benincasa, ha attaccato duramente sia il papà della vip ...