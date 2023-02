Nio EL7 - Al via le consegne

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 3 febbraio 2023) La Nio ha avviato ledella EL7 in Europa. Il primo cliente della Suv elettrica cinese è stato un olandese, ma a breve saranno soddisfatte anche le richieste arrivate da Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia. Lo sbarco. La EL7 è posizionata tra altre due Suv della gamma dell'azienda cinese, la ES6 e la ES8, e fa parte di un trio di modelli, appositamente scelto dal management per il mercato del Vecchio continente. La Nio aveva annunciato l'avvio delledella berlina ET7 nell'ottobre dell'anno scorso, della EL7 a gennaio e della ET5 a marzo: dunque, i cinesi stanno rispettando in pieno le tempistiche di lancio dei loro modelli, anche se per ora il loro presidio geografico è limitato ad alcuni Paesi del Nord Europa, dove il mercato delle elettriche è in rapida crescita anche grazie agli alti redditi e ai generosi incentivi pubblici. La ...