Nilla Pizzi | chi era | età | carriera | canzoni | come è morta | marito e figli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tutto pronto per una nuova puntata di Oggi è un altro giorno il salotto televisivo di Rai 1 in onda tutti i giorni dalle ore 14.00 e condotto da Serena Bortone. Tra i tanti ospiti di giornata ci sarà anche Maura Fantuzzi, la nipote della grande cantante e attrice. Sarà un’occasione per ricordare la grande artista: intanto ripercorriamone lae la vita privata con questo articolo. Dagli esordi al successo, la biografia diCantante e attrice di successo, dotata di una voce inconfondibile e che è rimasta nel cuore di tutti noi. Il suo vero nome era AdioPizza, conosciuta con il nome di. Nata a Sant’Agata Bolognese nell’aprile del 1919 ha partecipato inper ben sette volte al Festival di Sanremo ...