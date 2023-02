Niente estradizione in Cina per il taiwanese Liu La mossa dell’Europa

Leggi su formiche

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Annullata definitivamente la richiesta dellapresentata in Polonia per l’del cittadinoLiu Hung Tao accusato di frode telematica. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha eliminato la petizione dopo avere sollevato dubbi sulla situazione del sistema carcerario cinese. Come riporta il sito Politico, è la prima volta che la massima corte europea si occupa di una richiesta di questo tipo, rendendo quasi impossibile dal punto di vista legale alcun ricorso e possibili future estradizioni di dissidenti del regime cinesi. Dal 2018, Liu Hung-tao era in Polonia dopo essere fuggito dallaverso la Spagna. Era stato arrestato a Varsavia nell’agosto 2017, dopo che l’Interpol ha emesso un avviso rosso per lui in relazione a un’indagine per frode di telecomunicazioni cinesi e spagnole. Pechino ha ...