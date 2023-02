Nicola Magrini fuori dall' Aifa | ma Bonaccini gli trova un posto

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Stefanoha affidato la direzione dell'Ausl Romagna a, ex direttore generale dell'. Il pupillo dell'ex ministro, Roberto Speranza, avrà uno stipendio da 730 mila euro annui

Forlì - 3 febbraio 2023 - "L'incarico attribuito aalla direzione della Struttura complessa dell'Unità operativa 'Qualità e governo clinico' dell'Ausl Romagna per un corrispettivo di 146.031,67 euro l'anno per cinque anni, altro non è ...E' il caso del dottorche dal 31 gennaio 2023 ha ottenuto l'incarico quinquennale di direttore della struttura complessa U. O. Qualità e Governo Clinico nell'Asl Unica della Romagna, ...

