Nervi tesi Cina-Usa per il pallone spia cinese | le scuse di Pechino non calmano la Casa Bianca | «È inaccettabile»

Leggi su open.online

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Sale la tensione tra Washington edopo che unaerostaticoha sorvolato uno dei tre campi di missili nucleari americani, la Malmstrom Air Force Base di Billings, nel Montana. Nonostante il rammarico della autorità cinesi per quello che definisce un «errore per cause di forze maggiori», la posizione del dipartimento di Stato americano è chiara: «La presenza di unnel nostro spazio aereo è una violazione della sovranità americana ed è», ha ribadito un funzionario della struttura del governo Usa durante un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti. A confermare i primi avvistamenti questa mattina – venerdì, 3 febbraio – era stato il Pentagono, che aveva fatto sapere di aver deciso di non abbatterlo a causa dei ...