È statoil bambino di 3 anni che stamani verso le 9 si è allontanato dalla sua abitazione di via Vespucci, in località, nel comune di Massa Lubrense , in provincia di Napoli . La mamma ne ...È statoil bambino di 3 anni che stamani verso le 9 si è allontanato dalla sua abitazione di via Vespucci, in località, nel comune di Massa Lubrense , in provincia di Napoli . La mamma ne ...

Nerano, ritrovato dopo ore di ricerche il bimbo scomparso: Gennaro sta bene Corriere del Mezzogiorno

Nerano, ritrovato bimbo di tre anni: si era allontanato da casa, sta bene ilmattino.it

Ritrovato il bambino di 3 anni scomparso a Nerano: dove si era perso Open

Massa Lubrense: ritrovato il bimbo di 3 anni a Nerano, era nel ristorante Quattro Passi che era chiuso - Positanonews Positanonews

Ritrovato bambino di 3 anni scomparso oggi a Nerano, Gennaro si era allontanato da casa ilgazzettino.it

Nerano, bambino scomparso è stato ritrovato dalle forze dell'ordine. A soli 3 anni si era allontanato da casa come ha raccontato la madre.E' stato ritrovato il piccolo Gennaro Rotoli. Era non lontano dalla sua abitazione. Si era perso nella boscaglia. Il ritrovamento intorno alle 14,15 dopo 4 ...