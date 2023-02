Nel Salernitano sequestrati beni per circa 1 | 5 milioni di euro

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSequestrate otto unità immobiliari tra Salerno e la Piana del Sele e tre società. Il tutto per un valore di1,5di. L’operazione è stata messa a segno dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno. Questa mattina l’esecuzione della misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Salerno – Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della Procura della Repubblica. Le unità immobiliari sono site nei comuni di Battipaglia, Capaccio Paestum, Eboli e Salerno. Queste, così come le società, sarebbero riconducibili a Genesio Paraggio di 64 anni, Gerardo Lordi di 65 e Elvira Liccardi di 48 anni. Gli investigatori hanno contestato una sproporzione tra il valore patrimoniale detenuto (anche per il tramite di familiari o conviventi) ed il reddito effettivamente dichiarato ai fini ...