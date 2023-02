Nel Napoletano i carabinieri sequestrano un maneggio abusivo

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnè stato scoperto daia Piazzolla di Nola. All’interno della struttura c’erano 10 box e stalle per cavalli. Il fabbricato era stato costruito su un’area ad alto indice sismico. Sono stati idella stazione di Carbonara di Nola, insieme aiforestali di Roccarainola e personale dell’ufficio veterinario dell’Asl Napoli 3/Sud, a denunciare per gestioni di rifiuti non autorizzata e abusivismo edilizio un 38enne di San Gennaro Vesuviano già noto alle forze dell’ordine. Durante i controlli nelgestito dal 38enne, nella frazione di Piazzolla di Nola, i militari hanno trovato un deposito con all’interno rifiuti speciali pericolosi bruciati, tra flaconi di medicinali esausti, siringhe e altro materiale ...

Un maneggio abusivo è stato scoperto dai carabinieri a Piazzolla di Nola. All'interno della struttura c'erano 10 box e stalle per cavalli. Il fabbricato era stato costruito su un'area ad alto indice s ...