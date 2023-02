“Né Carola né Alice” Uomini e Donne | clamoroso passo indietro di Federico Nicotera sulla scelta

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Asale la tensione per il trono di, nelle ultime si è fatto largo unretroscena che smentirebbe tutte le voci circolate finora. A lanciare l’indiscrezione è l’espero di gossip Lorenzo Pugnaloni. Intorno al trono disi stanno scatenando i fan, divisi tra chi sostienee chi. Per capire il tono delle discussioni basta dare uno sguardo ai commenti che circolano in rete. “Sesi infastidisce, ci resta male e piange (o fa qualche scenata ) è una bambina, infantile. Se invecefa la stessa cosa è giustificata per l’interesse che prova e rimane ugualmente matura. I giudizi dovrebbero essere equi e non in base alla simpatia o antipatia. ...