Nba 2022 2023 | Antetokounmpo da 54 punti trascina i Bucks | vittoria anche per i Lakers

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Isi impongono di misura in casa degli Indiana Pacers. Con i 31di Davis e i 26 di LeBron James, Los Angeles conquista la secondaconsecutiva chiudendo in volata sul punteggio di 111-112, con tanti rischi nella parte finale dell’ultimo quarto. Meritato successoper i Cleveland Cavaliers, che ha avuto la meglio sul 128-113 contro i Memphis Grizzlies con un Garland autore di 32, mentre a New York i Knicks tornano allabattendo 106-104 Miami con i 32di Adebayo. Netto successo dei Chicago Bulls nel match casalingo contro Charlotte (114-98), e a Dallas i Mavericks trovano la secondaconsecutiva battendo 111-106 i New Orleans Pelicans. Senza storiala sfida tra Denver Nuggets ...

Piove sul bagnato, potrebbe dire qualcuno. Perché dopo la carriera avuta inda Michael Jordan , durante la quale ha gaudagnato in stipendi qualcosa come 90 milioni di ...nell' anno fiscale(5.1 ...Otto le partiteandate in scena nella notte italiana tra mercoledì e giovedì, con la nona - Detroit contro Washington - posticipata perché i Pistons sono rimasti bloccati a Dallas a causa delle difficili ...

NBA: 5 curiosità della notte che vi siete persi. Overtime indigesto per ... Eurosport IT

Nba 2022/2023: Antetokounmpo da 54 punti trascina i Bucks, vittoria ... SPORTFACE.IT

Nba 2022/2023: Memphis affonda sotto i colpi di Lillard, Boston ... SPORTFACE.IT

Nba, risultati della notte (2 febbraio): Banchero e i Magic cadono a ... Eurosport IT

NBA 2022/23, le probabili formazioni di stanotte [2 febbraio] Generation Sport

La NBA ha appena annunciato i Players of the Month. E senza troppa sorpresa, ha onorato Joel Embiid per la Eastern Conference, Nikola Jokic per la Western. Ovvero i due giocatori favoriti per essere, ...La NBA ha annunciato i giocatori che disputeranno il prossimo All-Star Game 2023. Dopo la votazione dei quintetti, scelti dai tifosi, i media e i giocatori della Lega, sono ...