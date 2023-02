Nasce la Pixar | l’inizio di un sogno

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 3 febbraio 2023) 3 febbraio 1986: la data ufficiale di fondazione della, marchio di fabbrica di capolavori come Toy story, Cars, Alla ricerca di Nemo, Gli Incredibili, Up, Coco, Inside Out e molti altri lungometraggi che sono ritenuti i maggiori successi dell’animazione digitale. La fama non è dovuta soltanto alla qualità dei prodotti, ma al fatto che laAnimation Studios detiene un primato: essere stata la prima casa cinematografica capace di sviluppare un intero lungometraggio in totale computer grafica. Una traguardo che ha cambiato in maniera significativa il mondo del cinema. La fondazione della, che ha la sua base a Emeryville in California, si accompagna a una storia parecchio travagliata che ha incrociato la caparbia di un investitore come Steve Jobs. Quando ha inizio la storia della? I ...