Napoli | Spalletti sgrida un tifoso | “Sembri un bambino!” | VIDEO

Commenta per primo Tanti ballottaggi per Gotti ein vista della gara tra Spezia ein programma domenica alle 12.30 per la 21a giornata di Serie A. Nei bianconeri Shomurodov verso il debutto e vicino a lui potrebbe giocare Maldini e ...Una squadra senza prime donne ma formato da un gruppo straordinario di cuiè il leader indiscusso. Quando ilvince, vince un popolo intero'. Peppino di Capri: 'Quella prima volta ...

Cronache di Napoli, l'apertura: "Niente turnover, Spalletti vuole aumentare il distacco" TUTTO mercato WEB

Bonanni: 'Spalletti deve vincere e andarsene da Napoli' AreaNapoli.it

Spalletti: "Forza Napoli diventi un mantra" Fantacalcio ®

“Aurelio De Laurentiis ha promesso genericamente un “regalo” ai giocatori del Napoli, in caso di conquista dello scudetto. Il bonus tricolore è previsto infatti solamente nel contratto di Luciano ...Sul calciatore ormai ex Spezia anche il club di Luciano Spalletti: «Il Napoli, per la situazione che vive in questo momento, non aveva bisogno di cambiare a gennaio e voleva rimandare il discorso ...