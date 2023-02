Napoli | muore Sergio Solli | lo storico attore di Eduardo De Filippo e Luciano De Crescenzo

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Si è spento, nella giornata di oggi, a 78 anni l’napoletano. L’fu “scoperto” daDe, che lo fece recitare nelle sue commedie, e apprezzato daDenacque ail 19 novembre del 1944 in una famiglia dei Quartieri Spagnoli. Fin da piccolo amava recitare e il suo incontro con il palcoscenico fu casuale. Infatti, la conoscenza con l’Denacque grazie ad un amico. Da quel momento l’hobby della recitazione si trasformò in un lavoro vero e proprio. Sono notevoli, infatti, le interpretazioni dell’napoletano....

... nell'aula 115 del tribunale dic'è stato il primo faccia a faccia tra Gisa e il marito, che ... lei non lo porta in ospedale e il piccoloIL TELEFONO Il cellulare fu recuperato dai ...C'è tanto dolore a Pozzuoli per la prematura scomparsa di Raffaele Cacace morto ad appena 30 anni. Il ragazzo si è sentito male a casa nel pomeriggio di ieri e nonostante il trasporto in ospedale, non ...

Napoli, morto Sergio Solli, attore di Eduardo De Filippo e Luciano De Crescenzo: aveva 78 anni ilmattino.it

Lutto nel mondo dello spettacolo: addio a Sergio Solli Virgilio

Morto l'attore Sergio Solli, perché Napoli piange una delle sue maschere più autentiche ilmattino.it

È morto Sergio Solli: attore di De Filippo e De Crescenzo Virgilio

E' morto Sergio Solli, Napoli perde un pezzo di storia: ha lavorato con Eduardo De Filippo Vesuvio Live

Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 2 febbraio, a Marano, nella provincia di Napoli: il bilancio è di un morto, Pasquale Gaudino, 60 anni, che a bordo del suo scooter si è ...Ieri mattina, nell'aula 115 del tribunale di Napoli c'è stato il primo faccia a faccia tra Gisa e il marito, che da quella sera non ha più parlato con la donna. Lui si è costituito parte civile con ...