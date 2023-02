(Di venerdì 3 febbraio 2023) Si è spento all’età di 75 anni, l’attore napoletano. Ad annunciare la scomparsa è Bruno Garofalo: “Notizia triste per me e per chi lo conosceva. Se n’è andato un altro pezzo di storia napoletana, un amico delle origini. Non mi viene voglio di dire altro”. Sono tante le commedie in cuiha L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

C'è tanto dolore a Pozzuoli per la prematura scomparsa di Raffaele Cacace morto ad appena 30 anni. Il ragazzo si è sentito male a casa nel pomeriggio di ieri e nonostante il trasporto in ospedale, non ......che la verve comica e la sua voglia di esibirsi crescano come riflesso per affrontare il. ... Il trio si presenta al Sancarluccio di, che a causa di un improvviso forfait deve ricorrere a ...

Lutto a Napoli, Nunzia, malata di tumore, muore a 27 anni dopo aver ... Fanpage.it

Lutto a Napoli per Antonella Fragiello, morta a 37 anni: nel 2004 era ... Fanpage.it

È morta Antonella Fragiello, lutto a Napoli per la modella che arrivò in finale a Miss Italia La Repubblica

Lutto a Napoli, morta la modella Antonella: aveva partecipato anche ... Voce di Napoli

Napoli, lutto nel mondo dello spettacolo: è morto Sergio Solli Teleclubitalia.it

Il 10eLotto premia la Campania: come riporta Agipronews, a Quarto, in provincia di Napoli, è stato centrato un 9 da 20mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26,3 milioni di euro in ...Università in lutto per la tragedia di questa mattina alla Iulm di Milano ... sostengono i ritmi previsti dal programma di studi e dal calendario esami. (Grande Napoli) Dramma all’università Iulm di ...