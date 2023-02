Napoli | la lista UEFA per la Champions | dentro Gollini e Bereszynski | fuori Zerbin

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIlè impegnato negli ottavi di finale diLeague e come tutte le altre squadre italiane impegnate nelle coppe europee, ha dovuto comunicare la propriaper affrontare le fasi eliminatorie. La scadenza era la mezzanotte della giornata di venerdì 3 Febbraio. Tra gli azzurri ci sono soltanto i due cambi rispetto alla fase a gironi, frutto delle operazioni di calciomercato:al posto di Sirigu eal posto di(Zanoli non risultava inA). Nel tris dei portieri confermata la presenza di Idasiak al posto di Marfella.e Zedadka sono, quindi, i due calciatori esclusi oltre al terzo portiere. Questa ladei calciatori del ...

- Juventus, indagine sulla presenza di Moggi a bordo campo in PrimaveraLa Procura Federale vuole capire il motivo per cui Moggi, non presente né ingara, né tra gli accreditati, era ...Per ora la forma di Osimhen alha portato sia lo United che il Psg a mettere il capocannoniere della Serie A in cima alla lorodi obiettivi prioritari, ma il tutto è rimandato a questa ...

Napoli, la lista Uefa per la Champions League SSC Napoli

Liste Uefa: ecco i nomi per Champions, Europa e Conference League - Sportmediaset Sport Mediaset

Napoli, Demme ancora fuori dalla Lista Uefa ilmattino.it

Lista Uefa Napoli, fuori Zerbin: svelato il motivo della scelta di Spalletti CalcioNapoli24

Napoli in Champions League, la lista Uefa: presenti gli acquisti di gennaio Sky Sport

Il Napoli ha presentato la lista ufficiale dei convocati per i prossimi impegni di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Gli azzurri di Luciano Spalletti scenderanno in campo per gli ottavi ...Ventidue successi su 27 gare disputate, percentuale di vittorie all'81,2%. Animi diversi in casa Salernitana e Benevento ...