Napoli | imboscata criminale | cassonetto in strada per assaltare automobilista

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Bloccano lacon un, costringono la vittima a fermarsi e poi saltano fuori da un parcheggio laterale armi in pugno per mettere a segno la rapina. E’ quanto successo a Ponticelli, nei pressi del rione Coconal, in via Sambuco. I malviventi hanno organizzato una vera e propriaripresa da un residente con L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.