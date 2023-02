Napoli-Cremonese vicino al sold out | pochissimi posti disponibili

...00 Spezia 0 Fine 2 Roma Domenica 29 Gennaio 2023 - 20:452 Fine 1 Roma Sabato 4 Febbraio ...45 Roma PreMatch Verona Martedì 28 Febbraio 2023 - 18:30PreMatch Roma Domenica 5 Marzo 2023 -...Mercoledì sera all'Olimpico la, dopo aver eliminato il, ha fatto fuori anche la Roma di Mourinho dalla Coppa Italia, conquistando un'incredibile semifinale. In campo tra i grigiorossi c'era anche l'ex Felix Afena ...

Cremonese, Napoli e Argentina: l’incredibile statistica e la storia che si ripete Tuttosport

Cremonese, Napoli e Argentina: l'incredibile combinazione che si ripete Corriere dello Sport

Napoli-Cremonese verso il sold-out: ecco gli ultimi biglietti rimasti | FOTO CalcioNapoli24

Boniek sulla Roma: "Anche il Napoli ko con la Cremonese Almeno loro puntano allo scudetto" Tutto Napoli

Sold-out in poche ore con la Cremonese: restano pochissimi biglietti Tutto Napoli

Mancano nove giorni alla sfida tra Napoli e Cremonese e lo Stadio Diego Armando Maradona è vicino ad un altro sold out. Domenica 12 febbraio il Napoli di Luciano Spalletti sfiderà la Cremonese di ...Il premio sarà consegnato all’allenatore del Napoli nel pre-partita di Napoli-Cremonese. Il premio Coach Of The Month di gennaio è stato assegnato all’allenatore del Napoli Luciano Spalletti. La ...